عاجل: المشروع x يتخطى 120 مليون جنيه فى 5 أسابيع عرض

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواصل فيلم المشروع X تحقيق نجاح جماهيري ملحوظ منذ طرحه بدور العرض السينمائي، حيث تمكن من تخطي حاجز الـ120 مليون جنيه في شباك التذاكر بعد مرور 5 أسابيع فقط على انطلاق عرضه.

إقبال جماهيري لفيلم المشروع X

ويحظى الفيلم بإقبال جماهيري كبير، ساهم في تصدره قوائم الإيرادات اليومية، خاصة في ظل حالة من الحماس الجماهيري والاهتمام الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طبيعة العمل التي تمزج بين الأكشن والإثارة والتشويق.

تفاصيل فيلم المشروع X

يُعد فيلم المشروع X أول عمل عربي يُعرض باستخدام أربع تقنيات عالمية وهم : IMAX، و4DX، وDolby Atmos، وScreenX، والعمل يدور في إطار تشويقي من بطولة كريم عبد العزيز، ويجسد فيه شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات مفصول من كلية الآثار، ويخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار، ويسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل : هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة ملكية أم أنه بُني لهدف آخر أكثر غموضًا؟.

أبطال فيلم المشروع X

يشارك في بطولة الفيلم، كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، هنا الزاهد، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ماجد الكدواني وكريم محمود عبدالعزيز وهنا الزاهد، مصطفي غريب، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور.

صناع المشروع X يحتفلون بالعرض الخاص

واحتفل صناع فيلم المشروع X مؤخرا بالعرض الخاص للعمل، الذي أُقيم في دار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من النجوم منهم، كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عمرو سعد، أمير كرارة، درة وزوجها، ليلي زاهر وزوجها هشام جمال، محمد حماقي وزوجته، ماجد المصري وزوجته، بيومي فؤاد، مني الشاذلي، ليلي علوي، عصام السقا، حسن الرداد، آية سماحة وزوجها محمد السباعي، أنس بوخس، أحمد غُزي، محمود العسيلي، أكرم حسني، وآخرين.

كريم عبد العزيز في الدراما

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها كريم عبد العزيز كان مسلسل الحشاشين الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لعام 2024، وينتمي إلى فئة الأعمال التاريخية الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه.