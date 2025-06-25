عاجل: مواجهات نارية فى الدور الثاني بمونديال أمريكا

شكرا لاهتمامكم بخبر مواجهات نارية فى الدور الثاني بمونديال أمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تأهل فلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عن المجموعة الرابعة حيث سيلتقى فلامنجو البرازيلي مع بايرن ميونخ الألماني فى دور الـ16 فى حين تأهل تشيلسي الإنجليزي لمواجهة بنفيكا البرتغالي.

أربع مواجهات نارية فى دور الـ16 بمونديال الأندية

كما يلتقى باريس سان جيرمان الفرنسي، متصدر المجموعة الثانية مع إنتر ميامي الأمريكي، وصيف المجموعة الأولى فى حين صعد بالميراس البرازيلي لمواجهة مواطنه بوتافوجو.

وكان فرق بورتو البرتغالي والأهلي المصري والترجي التونسي ولوس إنجلوس الأمريكي غادرت البطولة فى إحتلال المركز الثالث والرابع فى المجموعة الأولى.

ويحسم الليلة المجموعة الخامسة حيث يلتقى صن داونز الجنوب أفريقي مع فلومينينسي البرازيلي فى اللقاء المقرر إقامته فى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفى نفس التوقيت يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وهى المجموعة التى يتصدرها فلومينينسي البرازيلي برصيد أربع نقاط من الفوز أولسان هيونداي الكوري والتعادل مع بوروسيا دورتموند وبنفس الرصيد الفريق الألماني ويحل صن داونز فى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

سقوط الترجى التونسي أمام تشيلسي الإنجليزي

غادر نادي الترجي الرياضي التونسي بطوله كأس العالم للانديه بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام تشيلسي، في ختام دور المجموعات فجر اليوم الأربعاء.

وتقدم تشيلسي عن طريق توسين ادارابيويو في الدقيقة 45+3، في حني سجل ليام ديلاب هدف ثاني لصالح البلوز بعدها في الدقيقة 45+5.

وفي الدقيقة 90+7 سجل تشيلسي هدف ثالث عن طريق تيريك جورج.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر فلامينجو البرازيلي، فيما ظل الترجي، ثالثًا برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن لوس أنجلوس متذيل المجموعة.

وسيواجه تشيلسي في ثمن النهائي نظيره بنفيكا.

فى الوقت نفسه تعادل فلامنجو البرازيلي مع لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، بنتيجة 1-1، فى المباراة التى أقيمت فجر الأربعاء، على ملعب “كامبينج وورلد”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل دينس بوانجا الهدف الوحيد لصالح الفريق الأمريكى فى الدقيقة 84، ثم تعادل الفريق البرازيلى بعدها بدقيقتين من توقيع والاس يان.

وتعد مواجهة فلامنجو ولوس أنجلوس “تحصيل حاصل” من الناحية التنافسية، بعدما ضمن بطل البرازيل التأهل رسميًا إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه في أول جولتين على كل من الترجي وتشيلسي، ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما فقد بطل الدوري الأمريكي كل فرصه في التأهل بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين، ليودّع البطولة مبكرًا.