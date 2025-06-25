عاجل: بريجيت ماكرون تخطف الأنظار بإطلالة «عروس ملكية» من لويس فويتون في عشاء رسمي بالنرويج

شكرا لاهتمامكم بخبر بريجيت ماكرون تخطف الأنظار بإطلالة «عروس ملكية» من لويس فويتون في عشاء رسمي بالنرويج والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - بريجيت ماكرون تخطف الأنظار بإطلالة “عروس ملكية” من لويس فويتون خلال عشاء رسمي بالنرويج بحضور العائلة الملكية، في زيارة فرنسية تاريخية لأوسلو.

في ليلة ملكية مبهرة جمعت بين الدبلوماسية والأناقة، سحرت بريجيت ماكرون القلوب بإطلالة بيضاء آسرة تشبه فساتين الزفاف، خلال حفل عشاء رسمي أُقيم تكريمًا للرئيس الفرنسي وزوجته في القصر الملكي بالعاصمة النرويجية أوسلو. وسط أجواء فاخرة وزينة ملكية، أثبتت السيدة الأولى من جديد أن الأناقة الفرنسية ليست فقط عنوانًا للموضة، بل أيضًا لغة دبلوماسية راقية تخاطب العيون والقلوب.

وفي زيارة رسمية إلى النرويج، استُقبل الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت مساء الإثنين 23 يونيو في القصر الملكي بأوسلو لحضور عشاء دولة فاخر، بحضور العائلة المالكة. وكعادتها في اعتماد الإطلالات الأحادية اللون، اختارت السيدة الأولى فستان سهرة أبيض مذهل من توقيع لويس فويتون، خطف الأنظار وأثار إعجاب الجميع.

كان جدول أعمال الزوجين الرئاسيين حافلًا خلال شهري مايو ويونيو؛ من جولة في جنوب شرق آسيا، إلى زيارة رسمية إلى موناكو، ثم قمة مجموعة السبع في كندا، التي حضرها الرئيس بمفرده، بحسب مجلة “غالا” الفرنسية.

والآن، كانت وجهتهما إلى النرويج في زيارة رسمية يومي 23 و24 يونيو، وهي زيارة تاريخية، إذ لم يزر أي رئيس فرنسي هذا البلد الإسكندنافي منذ عام 1984، أي منذ 41 عامًا. واحتفاءً بهذه المناسبة النادرة، نظّمت العائلة الملكية النرويجية عشاءً رسميًا فاخرًا داخل أروقة القصر المذهبة تكريمًا للزوجين ماكرون.

في هذا اللقاء، تألقت بريجيت ماكرون بتجسيدٍ أنيق لأرقى معاني الذوق الفرنسي. ارتدت فستانًا طويلًا أبيض من تصميم نيكولا غيسكيير لدار لويس فويتون، صُمّم من خامتين مختلفتين: جزؤه العلوي بستايل “بوستييه” مصنوع من كريب عاجي، بينما أكمامه وياقته كانتا من الدانتيل المزيّن بحبيبات ذهبية، انسجمت مع لون حقيبة يدها البيج ذات المشبك المرصّع بالكريستال.

وأكملت بريجيت ماكرون إطلالتها بكعب أبيض من الساتان مدبب الرأس ليُبرز قوامها ويمنع فستانها من ملامسة الأرض. كما اختارت مجوهرات فاخرة تتناسب مع المناسبة الملكية: خاتمين مرصّعين بالألماس، وأقراطًا أنيقة. أما شعرها الأشقر المربوط فقد زُيّن بمشبك أنيق من عظم السلحفاة عند مؤخرة الرأس.

أما سيدات العائلة المالكة، فكنّ على مستوى الحدث بأزيائهن الراقية. فرغم أن الزيارة لم تكن زيارة دولة، بل زيارة رسمية فقط، فقد أظهر الجميع حسًّا عاليًا بالبروتوكول والأناقة.

الملكة سونيا اختارت فستانًا رائعًا من إيلي صعب مرصّع بالترتر البنفسجي، وزيّنت رأسها بتاج عائد للقرن التاسع عشر، كان قد أُهدي لحفيدة الإمبراطورة جوزفين، زوجة نابليون، في تحية رمزية لفرنسا.

الأميرة ميت-مارِيت اختارت أيضًا إطلالة مستوحاة من الموضة الفرنسية، حيث ارتدت فستانًا أبيض ناصعًا بأزرار أمامية من تصميم كريستيان ديور، مع تاج بسيط على شكل أزهار الأقحوان.

أما الأميرة إينغريد ألكسندرا، البالغة من العمر 21 عامًا، فقد سحرت الحضور بفستان أحمر مكشوف الكتفين من فيفيان ويستوود، نسّقته مع قفازات أوبرا بيضاء، وتاج ورثته في عيد ميلادها الثامن عشر عن جدتها الكبرى، الأميرة إنغبورغ من السويد.

وعلى جانب الرجال، التزم كل من الملك هارالد الخامس والرئيس إيمانويل ماكرون بالبروتوكول الرسمي، فظهرا بأوسمة “وسام سانت أولاف” المرموقة، التي تحمل ألوان الأحمر والزهري والأبيض.

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