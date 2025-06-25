عاجل: عاجل : الاتحاد يجدد عقد نجمه حتى 2028

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة “الرياضية” بأن إدارة نادي الاتحاد حسمت بشكل رسمي ملف بقاء مدافعها الدولي، أحمد شراحيلي.

الصحيفة أوضحت أن العميد توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب على تجديد عقده حتى عام 2028، ليواصل مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

جاءت هذه الخطوة كجزء من سياسة الإدارة الاتحادية، التي تسعى إلى المحافظة على العناصر الأساسية في التشكيلة، وبخاصة اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم في المواسم الأخيرة.

ويُنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد العقد عبر المنصات الإعلامية للنادي، وسط دعم جماهيري واسع يُثمن تمسك الإدارة بأبرز نجوم الفريق.