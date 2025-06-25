عاجل: أرسنال يحدد بديل توماس بارتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الصحفي الموثوق دافيد أورنستين أن نادي أرسنال بدأ خطواته الأولى من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي لفريق برينتفورد كريستيان نورغارد.

أرسنال يبحث عن بديل محتمل للاعب الوسط الغاني توماس بارتي الذي يقترب من مغادرة النادي اللندني.

الجانرز قدم عرضا أوليا لفريق برينتفورد بلغ 11 مليون يورو من أجل نورغارد الذي ينتهي عقده سنة 2027 ويرغب في مغادرة الفريق في سوق الانتقالات الصيفي.

نورغارد شارك مع برينتفورد في 35 مباراة الموسم الماضي سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.