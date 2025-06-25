عاجل: نادي ايطالي يبدأ مفاوضاته لضم كييزا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – فتح نادي ليفربول الإنجليزي باب الخروج أمام لاعبه كييزا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي في ظل عدم مشاركته مع الفريق و كثرة إصابته الموسم الماضي.

أفاد تقرير الصحفي نيكولا شيرا أن نادي نابولي الإيطالي بدأ المفاوضات مع ليفربول للتعاقد مع فيدريكو كييزا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

اللاعب لا يمانع الانتقال لنابولي ، وقد تتقدم الصفقة سريعا بسبب رغبة ليفربول في خروجه لتوفير راتبه من أجل ضم صفقات أخرى.