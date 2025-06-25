عاجل: بـ 79 مليون.. أغلى مباراة في تاريخ الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يدخل نادي الهلال فجر الجمعة مواجهة هامة أمام باتشوكا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، في مباراة تُعد الأغلى في تاريخ الزعيم من حيث العائد المالي المحتمل.

الهلال، الذي تعادل مع ريال مدريد وسالزبورغ، يملك فرصة ذهبية لحسم تأهله إلى دور الـ16 من البطولة الأكبر على مستوى الأندية.

لكن ما يجعل هذه المواجهة أكثر إثارة هو الجانب المالي، إذ يقف الزعيم على أعتاب تحقيق أرباح تاريخية تتجاوز 79 مليون ريال سعودي (أي 21 مليون دولار)، حال فوزه وتقدمه في البطولة.

تفاصيل العوائد المالية التي حصل عليها الهلال حتى الآن:

9.5 مليون دولار: مقابل المشاركة في كأس العالم للأندية.

1 مليون دولار: مكافأة التعادل مع ريال مدريد.

1 مليون دولار: مكافأة التعادل مع سالزبورج.

الإجمالي حتى الآن: 11.5 مليون دولار.

وفي حال تجاوز باتشوكا:

2 مليون دولار: مكافأة الفوز في الجولة الأخيرة.

7.5 مليون دولار: مكافأة التأهل إلى دور الـ16.

الإجمالي المتوقع: 21 مليون دولار (نحو 79 مليون ريال).