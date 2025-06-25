عاجل: موعد إجازة العام الهجري الجديد 1447

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أن أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن إجازة رأس السنة الهجرية رسميا، يرغب الكثير من العاملين بالقطاع الخاص والحكومي في معرفة موعد إجازة العام الهجري الجديد 1447.

إجازات شهر يونيو 2025 في مصر

يأتي شهر يونيو بعدد من الإجازات الرسمية، حيث يلي رأس السنة الهجرية ذكرى ثورة 30 يونيو، إلى جانب العطلات الأسبوعية التي تشمل:

الجمعة 20 يونيو: إجازة أسبوعية

السبت 21 يونيو: إجازة أسبوعية

الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

الجمعة 27 يونيو: إجازة أسبوعية

السبت 28 يونيو: إجازة أسبوعية

الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة

غرة محرم 1447

تحدد دار الإفتاء المصرية موعد رأس السنة الهجرية 1447 هـ، والمقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر محرم 1447 هجريًا مساء اليوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1446 هجريا، الموافق 25 يونيو 2025 ميلاديًا، وذلك لتحديد موعد بداية العام الهجري الجديد رسميًا في مصر.

رأس السنة الهجرية 1447

دار الإفتاء المصرية سوف تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر محرم وتحدد موعد رأس السنة الهجرية الجديدة، وذلك مساء اليوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1446 هجريا، من خلال لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية الموزعة في عدد من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، باستخدام الوسائل البصرية والفلكية الدقيقة.

متى إجازة رأس السنة الهجرية 1447

وبحسب الحسابات الفلكية، من المقرر أن توافق إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هجريا يوم الخميس 26 يونيو 2025، وهو الأول من شهر محرم لعام 1447 هجريا.

حيث تمنح الحكومة هذه الإجازة للعاملين في القطاعين العام والخاص سنويًا، احتفالًا ببداية العام الهجري الجديد، وذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.