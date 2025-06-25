عاجل: زي موحد للسُيّاس في القاهرة.. التفاصيل الكاملة لتطبيق نظام «السايس المرخص» في مصر

شكرا لاهتمامكم بخبر زي موحد للسُيّاس في القاهرة.. التفاصيل الكاملة لتطبيق نظام «السايس المرخص» في مصر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تبدأ محافظة القاهرة رسميًا تطبيق نظام “السايس المرخص” باستخدام بطاقات ذكية وزي موحد لتنظيم انتظار المركبات ومواجهة التحصيل غير القانوني للرسوم.

أعلنت محافظة القاهرة عن بدء تطبيق منظومة جديدة لتنظيم انتظار المركبات من خلال تفعيل نظام “السايس المرخص”، في خطوة تهدف إلى تقنين النشاط وتقديم خدمة أكثر انضباطًا للمواطنين، وذلك عبر اعتماد زي موحد وبطاقات تعريف ذكية تحتوي على رمز QR، ما يساعد في الحد من الممارسات العشوائية المتعلقة بتحصيل الرسوم في الشوارع.

تفاصيل نظام السايس المرخص في مصر

بدأت المرحلة الأولى من تنفيذ نظام السايس المرخص يوم الخميس الماضي في المنطقة الغربية للمحافظة، وشملت عددًا من الأحياء الحيوية مثل عابدين، غرب القاهرة، الأزبكية، ووسط القاهرة، مع خطة توسعية لاحقة لتشمل باقي المناطق في مراحل قادمة.

شروط زي السايس المرخص في القاهرة

يشترط النظام الجديد توحيد زي العاملين في الخدمة، بحيث يحتوي الجاكيت على شعار محافظة القاهرة وبيانات الإدارة المعنية، بالإضافة إلى رقم غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة.

ويحمل كل سايس بطاقة تعريف ذكية تتضمن رمز QR يمكّن المواطنين من التحقق من بياناته عبر الهاتف، ويعرض عند مسحه معلومات مفصلة تشمل اسم الحي والمنطقة والموقع الجغرافي وبيانات الشركة المشرفة والسجل التجاري والرقم القومي للعامل.

أهداف نظام السايس المرخص

يساهم النظام في رفع مستوى الشفافية، ويسهل على المواطنين التأكد من أن العامل تابع للجهة الرسمية المخولة، كما يتيح ربطًا فوريًا لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات المتعلقة بالخدمة، ما يعزز ثقة المستخدمين ويحد من أي تجاوزات.

آليات الرقابة القانونية وتطبيق العقوبات على المخالفين

شددت محافظة القاهرة على أن كل من يعمل دون الالتزام بالزي الرسمي والبطاقة الذكية يُعد مخالفًا، ويُعرض نفسه للعقوبة وفقًا لأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 150 لسنة 2020، التي تنص على الحبس حتى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه.

دعت المحافظة سكان القاهرة إلى التعاون من خلال التواصل مع غرفة العمليات أو الجهات الأمنية المختصة في حال رصد أي ممارسات غير مطابقة للنظام، مؤكدة أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على وعي الجمهور والتزام الجهات المنفذة.

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