عاجل: 13 طن دقيق.. حملات أمنية مكثفة على المخابز المخالفة بالمحافظات

عدن - ياسمين عبد العظيم - واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة على المخابز السياحية الحرة والمدعمة لضبط الجرائم التموينية خلال 24 ساعة.

جهود أجهزة وزارة الداخلية

أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (13) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.