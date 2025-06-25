عاجل: النفط يصعد بأكثر من 1% مع مراقبة وقف القتال بين إيران وإسرائيل

شكرا لاهتمامكم بخبر النفط يصعد بأكثر من 1% مع مراقبة وقف القتال بين إيران وإسرائيل والان مع التفاصيل



ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الأربعاء في وقت يقيّم فيه المستثمرون مدى صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وتلقى الخام دعما من بيانات أظهرت أن الطلب الأمريكي قوي نسبيا.

أسعار النفط اليوم

وبحلول الساعة 13:02 بتوقيت أبوظبي، زادت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا أو 1.5% إلى 68.13 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا أو 1.5% إلى 65.31 دولار للبرميل.

وسجّل خام برنت عند التسوية أمس الثلاثاء أدنى مستوى له منذ 10 يونيو/ حزيران، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط أقل مستوى منذ 5 من الشهر ذاته، وهما مستويان سُجّلا قبل أن تشن إسرائيل هجوما مفاجئا على منشآت عسكرية ونووية رئيسية في إيران في 13 يونيو/حزيران.

ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية مطلع الأسبوع.

تراجع المخاوف

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل المتخصص في السلع الأولية ببنك يو.بي.إس: “تراجعت المخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط”.

وأضاف “يُظهر الانخفاض أن الطلب لا يزال مرتفعا في الولايات المتحدة وأن التوترات الجمركية لم تكن بالسوء الذي كان يخشاه البعض”.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 4.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو/ حزيران.

ويرى متداولون ومحللون أيضا دعما من توقعات السوق لاحتمال خفض أسعار الفائدة قريبا في الولايات المتحدة. وعادة ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا: “ألمحت أول شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي باول أمام الكونغرس أمس إلى احتمال تقديم موعد أول خفض لأسعار الفائدة في 2025 إلى يوليو/ تموز… وهذا ينبغي أن يوفر دعما لأسعار النفط من جانب الطلب”.

وأضاف أن العوامل الفنية قادت ارتفاع الأسعار خلال الجلسة.

نمو اقتصادي ضعيف

وأظهرت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الصادرة الليلة الماضية، بما في ذلك بيانات ثقة المستهلكين، نموا اقتصاديا ربما أضعف من المتوقع في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتشير العقود الآجلة إلى تيسير نقدي قرابة 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر/ كانون الأول.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ذكر تقييم أولي للمخابرات الأمريكية أن الضربات الجوية الأمريكية لم تقض على قدرات إيران النووية، بل أرجعتها عدة أشهر إلى الوراء.

ويبدو وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إيران وإسرائيل صامدا.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت كل من إيران وإسرائيل أن الحرب الجوية بينهما انتهت، على الأقل في الوقت الراهن، بعد أن وبّخهما ترامب علنا لانتهاك وقف إطلاق النار.

وسعت كل من إيران وإسرائيل إلى إعلان النصر ورفعتا القيود المفروضة على الأنشطة المدنية بعد حرب استمرت 12 يوما، وتدخلت فيها الولايات المتحدة بقصف منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية.

وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة للعملاء: “في حين أن المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط تراجعت حاليا، فهي لم تختف تماما، ولا يزال هناك طلب قوي على الإمدادات الفورية”.

وترجح تينا تنج، المحللة المستقلة، أن تستقر أسعار النفط بين 65–70 دولارا للبرميل، فيما يترقب المتعاملون مزيدا من البيانات الاقتصادي الأمريكية هذا الأسبوع وقرار مجلس الاحتياطي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.

وينتظر المستثمرون أيضا بيانات الحكومة الأمريكية حول المخزونات المحلية للخام والوقود المقررة اليوم الأربعاء.

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