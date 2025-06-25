عاجل: تعاقد منتظر.. كيف اكتشف برشلونة موهبة كوبنهاجن؟

شكرا لاهتمامكم بخبر تعاقد منتظر.. كيف اكتشف برشلونة موهبة كوبنهاجن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بات روني باردجي، نجم كوبنهاجن، على أعتاب الانضمام إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، ظهر اسم روني باردجي على طاولة شباب برشلونة منذ عام 2022، حين كان المهاجم السويدي الشاب مجرد مشروع واعد يصعد بسرعة في فرق الناشئين بنادي كوبنهاجن، ويحجز مكانًا له في مختلف منتخبات السويد للفئات العمرية.

وظل اسم باردجي محفوظًا ضمن قائمة المواهب التي تستحق المراقبة، حتى جاءت الفرصة المناسبة لمشاهدته عن قرب خلال إحدى البطولات الكلاسيكية على أجندة المنتخبات الشابة، وهي بطولة “بينياتار”.

وفي مارس 2023، استضافت منشآت مدينة مورسيا البطولة التي اجتذبت العديد من الكشافين من كبار أندية أوروبا، وكان برشلونة حاضرًا بقوة.

ومن بين الأسماء اللافتة في البطولة، ركز مندوب النادي الكتالوني على اسمين سويديين بشكل خاص، هما: روني باردجي وهوجو لارسون.

ورغم أن باردجي لم يتجاوز 17 عامًا حينها، لكنه شارك في مباراة ودية لمنتخب السويد تحت 21 عامًا أمام نظيره الاسكتلندي، حيث أظهر إمكانياته كمهاجم جناح أيسر كلاسيكي، يلعب على الجهة اليمنى ويعتمد على سرعته ومهاراته العالية في المراوغة.

كانت التقارير الفنية عن البطولة إيجابية للغاية، وصعد باردجي بسرعة إلى مصاف المواهب التي تستوجب مراقبة دائمة من برشلونة، حيث تواصل النادي مع ممثلي اللاعب وأبدى اهتمامه الرسمي به، خطوة ضرورية لمواكبة أي تحركات محتملة في سوق يعج بالبحث عن النجوم الواعدة.

ومع مطلع عام 2024، بدا أن برشلونة يوشك على فقدان اللاعب لصالح أندية أخرى، حيث تزايدت العروض من المهتمين، وبدأ وكلاء اللاعب يضغطون باتجاه التوصل إلى التزام رسمي من النادي الكتالوني تجاه كوبنهاجن.

لكن الأمور تسارعت بشكل مفاجئ، إذ تعرض باردجي في أبريل الماضي لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، أجبرته على الابتعاد عن الملاعب قرابة عام كامل.. وبعد 11 شهرًا من الجراحة، عاد السويدي للملاعب مؤخرًا بشكل تدريجي.

وعاد برشلونة إلى الصفقة قبل مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس الملك بالموسم المنصرم، حين رُصد المدير الرياضي للنادي، ديكو، في اجتماع مع وكلاء اللاعب الذي سيخضع قريبا للكشف الطبي في البارسا.

وفيما لا يزال باردجي على أعتاب الانفجار في برشلونة، فإن زميله هوجو لارسون –الذي خضع لمتابعة برشلونة في منتخب السويد– قد شق طريقه بالفعل، ويلعب الآن في صفوف آينتراخت فرانكفورت.

وكشفت أن لارسون، الذي كان تحت أنظار برشلونة، ارتبط مؤخرًا بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، في حال قرر النادي الملكي تنفيذ ثورة في خط الوسط، حيث وصلت القيمة السوقية للاعب السويدي الشاب لأكثر من 40 مليون يورو.