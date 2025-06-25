عاجل: فيغو يثير غضب مشجعي برشلونة باختياره لصفقة الريال المقبلة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سُئل أسطورة ريال مدريد والكرة البرتغالية لويس فيغو إنه لو كان أمامه ميزانية مفتوحة لاختيار صفقة الملكي المقبلة، فمن سيختار؟

فيغو أوضح:”أحب العديد من اللاعبين، لكن سأقول نيكو ويليامز، إنه لاعب مميز، وسعره في السوق حاليًا معقول جدًا مقارنة بجودته وصغر سنه، صفقة منطقية ومثالية لأي فريق يفكر في المستقبل.”

الجدير بالذكر أن برشلونة يعد على قمة الأندية التي تهتم بالتعاقد مع ويليامز خلال الصيف الحالي ولكنه يواجه مشكلة في التوصل لاتفاق مع أتليتك بيلباو بشأن الشرط الجزائي في عقد اللاعب.