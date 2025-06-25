عاجل: دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق داخل منزل فى البدرشين

عدن - ياسمين عبد العظيم - سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع داخل منزل في مدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق منزل في البدرشين

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة