عاجل: المعركة الأخيرة في المجموعات.. هل يحسمها الهلال ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت تقارير صحفية أن فريق الهلال يواصل تحضيراته الفنية المكثفة لمواجهته المرتقبة أمام باتشوكا، على ملعب “جيوديس بارك”، ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

التقارير أشارت إلى أن المدرب سيموني إنزاغي بدأ في وضع اللمسات النهائية على التشكيلة الأساسية، من خلال مناورة تكتيكية رئيسية ستُقام على ملعب نادي ناشفيل.

ومن المقرر أن يركز إنزاغي خلال هذه المناورة على تطبيق الخطة الفنية التي سيعتمدها في المواجهة، سعياً لحصد النقاط والتأهل للدور التالي.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الهلال إلى مدينة ناشفيل مساء اليوم (الأربعاء)، حيث سيجري الفريق حصة تدريبية على الملعب الذي سيحتضن اللقاء.

كما سيعقد المدرب إنزاغي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في ملعب ناشفيل، للحديث عن الجاهزية الفنية والتكتيكية قبل موقعة باتشوكا.