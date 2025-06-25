عاجل: تحالف الأحزاب يتلقى 170 طلب ترشح لمقاعد الشيوخ الفردية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية عن تلقيها 170 طلب ترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة على نظام الفردي، وذلك منذ فتح باب التقديم وحتى مساء أمس.

وأكد مدحت بركات، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أن الطلبات المقدمة جاءت من مختلف محافظات الجمهورية، وتضمنت مرشحين من خلفيات مهنية وسياسية متعددة، ما يعكس حيوية المشهد السياسي وحرص المواطنين على التفاعل مع الحياة النيابية.

وأوضح بركات أن اللجنة تركز في الوقت الراهن على مراجعة الأوراق واستيفاء المستندات القانونية المطلوبة، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات بدعم رسمي من التحالف في الدوائر الفردية، مشددًا على التزام اللجنة بأعلى درجات الحياد والشفافية في جميع مراحل العمل.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتحالف الأحزاب المصرية، برئاسة النائب تيسير مطر، لخوض هذا الاستحقاق النيابي المهم، من خلال تنسيق وتوافق بين الأحزاب المنضوية تحت لواء التحالف.

الاستعداد لانتخابات الشيوخ المقبلة

تنتهي الدورة الحالية لمجلس الشيوخ في 17 أكتوبر 2025، حيث عقد المجلس أولى جلساته في أكتوبر 2021، مما يفرض إجراء الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لضمان وجود مجلس جديد قبل يوم 18 أكتوبر.

ويأتي ذلك استنادًا إلى المادة 250 من الدستور المعدلة في 2019، والتي تنص على أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، وتستمر عضوية المجلس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.