عاجل: وفاة الفنان عماد محرم.. وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل الفنان والمنتج الكبير عماد محرم، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، على أن تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، على أن يتم تلقي العزاء في المقابر.

وفاة عماد محرم

وأعلن خبر الوفاة، حساب الراحل عماد محرم بموقع “فيسبوك”، وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، العزاء والصلاة في مسجد الشرطة الشيخ زايد، والعزاء على المقابر”.

يذكر أن الفنان عماد محرم، أصيب في الشهر الماضي بجلطة للمرة الثانية، بعدما عانى من الأزمة ذاتها خلال السنوات الماضية.

وتعرّض عماد محرم للإصابة بجلطة في المخ، حيث تعرض سابقًا بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين.

محطات من حياة الفنان الراحل عماد محرم

وُلد الفنان عماد محرم في 8 يونيو 1951، وبدأ مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي، حيث شارك في عدد من الأعمال السينمائية البارزة التي رسخت حضوره كممثل مميز في أدوار متعددة.

قدّم أول أدواره السينمائية عام 1982، حيث شارك في فيلم بعنوان “الثأر”، ثم في نفس العام شارك في فيلم “رحلة الشقاء والحب”.

مسيرته في عالم التمثيل من خلال فيلم “رحلة لذيذة”، لتتوالى بعدها مشاركاته بين السينما والتلفزيون، مقدمًا أدوارًا تنوعت بين الكوميديا والدراما والإثارة، وتميز فيها بخفة ظله وصدق أدائه.

أبرز أعمال عماد محرم

شارك في فيلم “العفاريت”، “الباطنية”، “أقوى الرجال”، “على باب الوزير”، و”مين فينا الحرامي”.

كما خاض تجربة الإنتاج، وشارك في دعم أعمال فنية خلف الكاميرا، في إطار حرصه على خدمة الفن من مختلف الزوايا.

انطلاقة عماد محرم

قدّم الفنان عماد محرم أول دور له في الدراما التلفزيونية، من خلال تقديمه مسلسل “بيار الملح”، وذلك في عام 1967، مشاركًا الفنان القدير الراحل شكري سرحان والفنانة القديرة ليلى طاهر.

ظل عماد محرم طوال مسيرته رمزًا للفنان الداعم لكل من حوله، وصاحب الحضور المحبوب بين زملائه وجمهوره، ليبقى اسمه محفورًا في سجل الفن المصري كأحد رموزه الذين أخلصوا لفنهم حتى اللحظة الأخيرة.