عاجل: ريهام عبدالغفور خبيرة تربية وتتوفى فى الحلقة الأولى من مسلسل كتالوج

عدن - ياسمين عبد العظيم - طرحت منصة نتفليكس، منذ أيام قليلة، البرومو الرسمي لمسلسل كتالوج بطولة محمد فراج وريهام عبدالغفور، استعدادًا لعرضه يوم 17 من شهر يوليو المقبل، وعلم خبر أبيض أن ريهام تظهر خلال الأحداث بشخصية خبيرة تربية وتقدم محتوى بعنوان كتالوج أمينة.

برومو مسلسل كتالوج

وظهر خلال البرومو محمد فراج بشخصية أب يتحمل مسؤولية طفلين بمفرده، وهما علي البيلي طفل مسلسل لام شمسية، وريتال عبدالعزيز، ويعاني من صعوبة رعايتهما ويبحث عن كتالوج تربيتهما، ويساعده في ذلك فيديوهات زوجته ريهام عبدالغفور التي قامت بتسجيلها قبل رحيلها.

أبطال مسلسل كتالوج

ومسلسل كتالوج بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، ، أحمد عصام السيد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، وريتال عبد العزيز، تأليف أيمن وتار ومن إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد الجنايني.

ويدور العمل في إطار اجتماعي تشويقي، يتعاون خلاله الثنائي بعد نجاحهما الكبير بمسلسل الغرفة 207، الذي عُرض في 2022 على منصة اتفرج، وحصد نسب مشاهدة عالية، وهو من نوعية أعمال الرعب التشويقية.

آخر أعمال محمد فراج

وشارك محمد فراج مؤخرًا في مسلسل منتهي الصلاحية والذي يُمثل أولى تجاربه مع البطولة المُطلقة خلال الدراما الرمضانية، والعمل مكون من 15 حلقة، ويضم ياسمين رئيس، هبة مجدي، محمود الليثي، تامر نبيل، دنيا ماهر، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح شركة E producer.

تفاصيل مسلسل منتهي الصلاحية

تدور أحداث منتهي الصلاحية في إطار اجتماعي تشويقي، يقدم محمد فراج خلاله شخصية موظف في بنك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات، منها دخوله السـ جن بعد تورطه في أزمة تخص حسابات عملاء البنك الذي يعمل به ضمن الأحداث، ويتجه فراج مع تتابع الأحداث إلى العمل في المراهنات بعد خروجه من السـ جن.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة

ومن ناحية أخرى عُرض لـ ريهام عبدالغفور في رمضان الماضي مسلسل ظلم المصطبة، الذى يُسلط الضوء على العادات والتقاليد الظالمة في الأرياف، وتحديداً بمحافظة البحيرة حيث تحكم بعض المجتمعات الريفية بأحكام بعيدة عن الشرع والقانون، من ضمنها إجبار الأهالي للفتاة على الزواج من شخص لا ترغب بالزواج منه.

أبطال ظلم المصطبة

المسلسل من بطولة ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وأحمد عبدالحميد، تأليف أحمد فوزي صالح، إخراج محمد علي، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.