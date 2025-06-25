عاجل: حسابات معقدة وصراع ثلاثي.. دورتموند يطارد صدارة مجموعته في المونديال

شكرا لاهتمامكم بخبر حسابات معقدة وصراع ثلاثي.. دورتموند يطارد صدارة مجموعته في المونديال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يسدل الستار اليوم الأربعاء على مباريات المجموعة السادسة، بكأس العالم للأندية المقام حاليًا في الولايات المتحدة.

ويواجه بوروسيا دورتموند الألماني نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بينما يواجه فلومينينسي البرازيلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

ويتصدر فلومينينسي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق أهداف (+2)، ويتواجد دورتموند في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق أهداف (+1)، أما صن داونز فيتواجد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف (0)، ويتذيل أولسان الترتيب دون رصيد من النقاط وودع البطولة بالفعل.

صدارة دورتموند

حسابيًا بإمكان دورتموند أن ينهي المجموعة في أي من المراكز الثلاثة الأولى، ولكنه سيضمن تصدر المجموعة في تلك الحالات:

– الفوز أمام أولسان مع عدم فوز فلومينينسي أمام ماميلدوي.

– الفوز أمام أولسان بفارق هدف في النتيجة أكثر مما سيفوز سيفوز به فلومينينسي أمام صن داونز، مع تسجيل أهداف بشكل عام أكثر من الفريق البرازيلي.

وصافة دورتموند

– سيحل دورتموند ثانيًا في مجموعة في حال حقق الانتصار ولكن لم يكن عدد الأهداف التي سجلها أكثر من فلومينينسي.

– في حال التعادل أمام أولسان.

– في حال الخسارة أمام أولسان مع عدم فوز ماميلودي أمام فلومينينسي.

أرقام

سجل فلومينينسي ودورتموند وصن داونز 4 أهداف، ولكن احتاج دورتموند لأقل عدد من التسديدات لتسجيل تلك الأهداف (15) مقابل 30 تسديدة لماميلودي و39 للفريق البرازيلي، وذلك بحسب أرقام الموقع الرسمي للفريق الألماني.

وبشكل عام سدد فلومينينسي 39 كرة على المرمى واستقبل 17 تسديدة، مقابل 30 تسديدة لصن داونز وسماحه بـ17 تسديدة، وهما الفريقان الأفضل في المجموعة من حيث الرقمين.

أما أولسان فسدد 19 كرة واستقبل 29 تسديدة، مقابل تسديد دورتموند 15 تسديدة وسماحه بـ30 تسديدة.

وبالنظر إلى الاستحواذ والفوز بالثنائيات، يتفوق الفريقان البرازيلي والجنوب أفريقي أيضًا على دورتموند، حيث بلغ معدل استحواذ ماميلودي (63%) مقابل 58% لفلومينينسي.

أما في الفوز بالثنائيات ففاز ماميلودي بـ57,5% من الكرات مقابل 56% لفلومينينسي، مقابل فوز دورتموند بـ42% فقط من الكرات و31% لأولسان.