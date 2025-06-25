عاجل: «إكسبو المتخصص».. صربيا تستضيف المعرض الأول من نوعه في غرب البلقان

شكرا لاهتمامكم بخبر «إكسبو المتخصص».. صربيا تستضيف المعرض الأول من نوعه في غرب البلقان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت أكثر من 110 دول مشاركتها في معرض إكسبو المتخصص 2027 في بلغراد، وهو الأول من نوعه في غرب البلقان.

وسيُقام الحدث في عاصمة صربيا تحت شعار “اللعب من أجل الإنسانية: الرياضة والموسيقى للجميع”.

وبحسب ما أفادت صحيفة “يابان تايمز”، قبل عامين فقط، نالت صربيا ثقة 81 دولة لاستضافة الحدث الذي يعتبر أحد أهم الفعاليات الدولية في العالم – إكسبو المتخصص 2027.

وصرّح سينيسا مالي، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية الصربي قائلا: “هذه فرصة استثنائية لعرض كل ما تقدمه بلادنا، ليس فقط في مجالات الرياضة والثقافة والإنجازات العلمية، بل أيضًا كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في أوروبا”.

ومن المقرر أن يُقام إكسبو 2027 بلغراد في الفترة من 15 مايو/أيار إلى 15 أغسطس/آب، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 120 دولة بالحدث.

ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث، الذي يستمر 93 يومًا، أكثر من 4 ملايين زائر إلى العاصمة الصربية.

ما الفارق بين “إكسبو الدولية” و”إكسبو المتخصصة”؟

كثيرين يخلطون بين معارض إكسبو الدولية (World Expos) مثل الذي تستضيفه مدينة أوساكا حاليا باليابان، وبين المعارض المتخصصة (Specialised Expos) إكسبو التي ستستضيفها بلغراد في 2027، رغم أن كليهما تحت إشراف المكتب الدولي للمعارض BIE في باريس.

أولًا: معارض إكسبو الدولية (World Expos)



تكون معارض إكسبو الدولية أكبر وأشمل نوع من معارض إكسبو، وتُقام كل 5 سنوات، وتمتد لفترة تصل إلى 6 أشهر.

كما تستعرض الدول فيها كل جوانب تقدمها الحضاري والتكنولوجي والثقافي دون شرط الالتزام بموضوع محدد، رغم وجود شعار عام رئيسي.

وتتميز معارض إكسبو العالمية بمساحات ضخمة وأجنحة مستقلة لكل دولة (كما حدث في إكسبو دبي 2020)، ويحدث حاليا في إكسبو أوساكا حاليا.

ثانيًا: معارض إكسبو المتخصصة (Specialised Expos)



هي معارض أصغر حجمًا وأقصر مدة (لا تزيد عن 3 أشهر)، وتُقام في فترات ما بين معارض إكسبو الدولية (في السنوات التي لا يُقام فيها إكسبو دولي مثل إكسبو أوساكا).

وتتركز معارض إكسبو المتخصصة حول موضوع واحد محدد (مثل التكنولوجيا، البيئة، النقل، الطاقة).

ولا يُسمح فيها للدول بأجنحة مستقلة ضخمة، بل توفر الدولة المنظمة مبانٍ جاهزة تشترك فيها الدول وتُزين حسب الموضوع الرئيسي للمعرض.

ومن أمثلة البلدان التي استضافت معارض إكسبو المتخصصة في السابق، كل من إكسبو سرقسطة 2008 (حول موضوع “المياه والتنمية المستدامة”)، وإكسبو أستانا 2017 (حول “طاقة المستقبل”).

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