عاجل: برشلونة يعلن رسميا تاريخ العودة لملعب كامب نو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن نادي برشلونة رسميا أن العودة المنتظرة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو ستكون يوم الأحد 10 أغسطس 2025، وذلك في كأس خوان غامبر ، دون تأكيد اسم المنافس بعد، رغم أن نادي كومو الإيطالي هو الأقرب.

الملعب الذي خضع لأعمال تجديد دامت أكثر من عامين، سيفتح أبوابه ، ومع ذلك أشار النادي إلى أن أعمال الترميم ستستمر في الكامب نو، حيث يتبقى استكمال بناء المدرج الثالث الجديد، والمقاعد المخصصة لكبار الشخصيات، وتركيب السقف (ابتداءً من صيف 2026)، بالإضافة إلى تجهيز بعض المساحات الداخلية وتحديث محيطه.

نادي برشلونة وعد ببذل قصارى جهده لضمان راحة الجماهير وتسهيل الوصول إلى الملعب وتوفير أفضل تجربة ممكنة.