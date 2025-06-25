عاجل: سلمى أبو ضيف وزينة وغيرهم في دائرة الضوء.. لماذا تصدروا الترند؟

شكرا لاهتمامكم بخبر سلمى أبو ضيف وزينة وغيرهم في دائرة الضوء.. لماذا تصدروا الترند؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر عدد من نجوم الفن محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، وسط موجة واسعة من التفاعل بعد تسليط الضوء على تفاصيل من حياتهم الشخصية، وانتشار شائعات حولهم، إلى جانب أخبار تصوير أعمالهم الفنية الجديدة.

وجاء في مقدمة هذه القائمة، الفنانة سلمى أبو ضيف، تلتها الفنانة زينة، والفنان أسامة عباس، بالإضافة إلى الفنان تامر عبدالمنعم، والفنانة عبلة كامل، الذين تصدّروا اهتمام الجمهور ومواقع التواصل، متأثرين بكل جديد يُنشر عنهم أو يُعرض لهم على الشاشة.

فنانون تصدروا محركات البحث

في التقرير التالي نكشف أسباب تصدر عدد من النجوم لمؤشرات البحث خلال الساعات الماضية…

تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف المشهد، بعد ظهورها كضيفة في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس.

سلمى أبو ضيف تكشف قصة حبها مع زوجها إدريس

خلال اللقاء، تحدثت سلمى عن قصة حبها مع زوجها إدريس، مؤكدة أنها تعلقت به بعد عام من لقائهما الأول، خاصة بعدما كان يرسل لها صورًا كوميدية مستوحاة من شخصياتها الفنية.

وأوضحت أن اللقاء الثاني كان في دبي، حيث تأكد إعجابها به، واتفقا على إقامة حفل زفافهما في إيطاليا.

كما كشفت سلمى عن عمرها الحقيقي الذي يبلغ 32 عامًا، مقارنة بزوجها الذي يبلغ 41 عامًا، مشيرة إلى أن فارق السنّ البالغ 9 سنوات لا يشكل عائقًا بالنسبة لها.

وأضافت: “أنا مش مؤمنة بفكرة الخطوبة، ولو ماما كانت موافقة كنت هدخل على الجواز على طول.. وده اللي حصل فعلاً”، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور وتصدر اسمها قوائم البحث.

زينة من كواليس مسلسل “ورد وشيكولاته”

تمكنت الفنانة زينة من أن تتبوأ صدارة مؤشر البحث جوجل، عقب نشرها عددًا من الصور أثناء تصوير مسلسل “ورد وشيكولاته”، إذ ظهرت وهي ترتدي فستان عرس بصحبة أحد الفنانين، وحازت هذه الإطلالة على استحسان عدد كبير من المتابعين الذين وصفوها بالملائكة.



زينة خلال كواليس عملها الجديد

مشهد عرس زينة في عملها الجديد

تامر عبد المنعم

ويأتي تصدر الفنان تامر عبدالمنعم على مؤشر البحث جوجل، عقب إعلانه صباح اليوم الثلاثاء، خبر وفاة والده الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم، والذي شُيّعت جنازته عقب أداء صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم، إلى مثواه الأخير بمقابر أرض الجولف في مصر الجديدة.

وشهدت صلاة الجنازة حضور عدد من الشخصيات العامة والفنية، منهم الإعلامية حنان فريد الديب، طليقة الفنان تامر عبدالمنعم، ابنة المحامي فريد الديب.

حنان فريد الديب

وكان من أبرز الحضور في صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي، الإعلامي محمود سعد، الفنان خالد سرحان، الفنان أيمن عزب، والإعلامي سعيد جميل.

الإعلامي محمود سعد

الفنان خالد سرحان

أسامة عباس

كشف الفنان أسامة عباس في تصريحات جديدة له، بعض تفاصيل حياته الخاصة والفنية، خلال مُداخلة تلفزيونية في برنامج “تفاصيل”، مع الإعلامية نهال طايل، حول تلقيه أعمالًا متدنية.

وقال عباس: “مسرو بوقتي، خصوصًا بعدما توقفت عن المُشاركة في أي أعمال فنية، أو بمعنى أصح عندما ابتعدت عن التمثيل، الذي يعرض عليّ لا يستحق أن أقوم به، لأنه دون المستوى، ولو فعلته فإن أي فرد مُدرك لقدراتي الفنية سيقول لي كيف يا أسامة تعمل هذا”.

وبيّن أنه ربما يغير رأيه ويعود إلى مسيرته الفنية، إذا حصل على دور فريد ومختلف، مُشددًا على مُتابعته للأعمال الدرامية التي تعرض حاليًا، مُعتبرًا أنها مختلفة تمامًا عن الدراما في الزمن الفائت، وهذا أمر طبيعي لأن لكل وقت زمان ولكل جيل يقدم ما يعيش فيه.

عبلة كامل

تصدّر اسم الفنانة عبلة كامل منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أحدث صورة لها نشرها ابن شقيقها، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والجدل بين جمهورها ومحبيها.

وجاءت المفاجأة الأكبر في شكوك البعض حول حقيقة الصورة، معتبرين أنها قد تكون مُنتَجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل غيابها الطويل عن الأضواء وابتعادها التام عن الظهور الإعلامي والسوشيال ميديا.

عبلة كامل مع ابن شقيقها

نشر حساب يُقال إنه يعود لابن شقيق الفنانة عبلة كامل بموقع “تيك توك”، صورة تجمعه بها، وعلّق عليها قائلًا: “عمتي حبيبتي”، ما دفع الآلاف من جمهورها للتفاعل معها بشكل كبير، مؤكدين مدى حبهم لها، ولاحظ كثيرون الشبه الواضح بينهما.

عبلة كامل مع ابن شقيقها

ورغم هذا التفاعل الواسع، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أسرة الفنانة عبلة كامل لتأكيد أو نفي صحة الصورة أو توضيح تفاصيل ظهورها المفاجئ.