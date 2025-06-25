عاجل: لا استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وقال الهباش – في تصريح لقناة قناة (سي جي تي ان) الصينية – “إن إقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة”، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعمد في إشعال الحروب في المنطقة لأنها هي المستفيد الوحيد من هذه التوترات لإبعاد الأنظار عن القضية الفلسطينية.

وأشار إلى التأثيرات السلبية التي خلفها العدوان الإسرائيلي بحق إيران على القضية الفلسطينية، موضحا أن التوترات في المنطقة تزيد من التعقيدات في العلاقات الدولية وتنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وحذر الهباش العالم أجمع من التهاون والانشغال بالتوترات في المنطقة وإهمال القضية الفلسطينية التي تعد من إحدى الأسباب الرئيسية في اندلاع الصراعات على مدار القرن المنصرم، داعيا في الوقت نفسه الدول العربية والإسلامية بضرورة تنسيق المواقف في إطار من الوحدة والعمل المشترك لمواجهة جميع التحديات في المنطقة.

وأضاف: أن “الإدارة الأمريكية دائما تتبنى وتدعم الموقف الإسرائيلي وتحمي إجراءاتها على المستوى الدولي، والبديل هو وساطة دولية، لذلك ندعو إلى مؤتمر دولي وتوسيع قاعدة الوساطة الدولية والإشراف الدولي على تحقيق السلام”.