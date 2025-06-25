عاجل: عبلة كامل تتصدر الترند على تيك توك بعد ظهور نادر (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة القديرة عبلة كامل مؤخرًا ترند تيك توك، بعد تداول واسع لصورة حديثة نُسبت لها، أثارت موجة كبيرة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت عبلة كامل في الصورة مرتدية عباءة سوداء، إلى جانب شاب كتب تعليقًا قال فيه: “عمتي حبيبتي”، ما جعل الجمهور يتكهن أن الصورة تعود بالفعل للفنانة القديرة، ويعتبر ذلك أول ظهور لها منذ سنوات من الغياب.

عبلة كامل

وتباينت ردود الأفعال بين من شكك في أن الصورة حديثة فعلًا، ومن عبر عن شوقه الكبير للفنانة، مطالبين بعودتها إلى الساحة الفنية، ومشيدين بمكانتها المميزة في قلوب الجمهور.

عبلة كامل

وتعد عبلة كامل واحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية، وقد بدأت مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “الشهد والدموع”، ثم تألقت في “ليالي الحلمية”، وانطلقت بقوة في عالم الدراما، لتصبح من أكثر الفنانات قربًا للجمهور المصري والعربي.

كان مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” من أبرز محطاتها الفنية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا وما زال يحظى بمتابعة واسعة حتى اليوم. كما شاركت في عدد من الأعمال المهمة منها: “ريا وسكينة”، “حق مشروع”، “عفاريت السيالة”، “أفراح إبليس”، وآخرها مسلسل “سلسال الدم” بجزئه الخامس، الذي كان آخر ظهور فني لها.