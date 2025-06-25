عاجل: توضيح بشأن ملكية الأربعة الكبار في دوري روشن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نفت صحيفة “الشرق الأوسط” الأنباء المتداولة حول نية صندوق الاستثمارات العامة السعودي الإبقاء على ملكيته لنادٍ واحد فقط من بين الأربعة الكبار في دوري روشن وهي: “الهلال، الاتحاد، النصر، الأهلي”.

الصحيفة أشارت إلى أن ما يُثار في هذا السياق عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل عارٍ تمامًا عن الصحة.

وشددت على أن الهيكل الحالي للملكية سيبقى كما هو دون أي تغيير في المرحلة الراهنة، نافية ما يُروّج عن بيع حصص 3 أندية كبرى لصالح جهات أو شركات أخرى سواء خارجية أو محلية.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة كان قد أعلن في يونيو 2023 عن استحواذه على 75% من أسهم أندية الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي، فيما تحتفظ وزارة الرياضة بنسبة الـ25% المتبقية من كل نادٍ.