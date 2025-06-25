عاجل: المنتخب العماني يستعد للملحق الآسيوي بدون لاعبي السيب

عدن - ياسمين عبد العظيم - خلت قائمة المنتخب العماني الأول المختارة للمعسكر الداخلي في محافظة ظفار، والمقرر خلال الفترة من 1 إلى 29 يوليو/تموز 2025، من لاعبي السيب لارتباطهم بتحضيرات ناديهم للقاء جوا الهندي في ملحق دوري أبطال آسيا الثاني يوم 13 أغسطس/آب المقبل، على إستاد جواهر لال نهرو.

واختار المدرب الوطني رشيد جابر، 30 لاعباً لمعسكر المنتخب العماني استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي تأهل إليها الفريق بحلوله في المركز الرابع للمجموعة الثانية من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية.

وضمت القائمة:

إبراهيم بن صالح المخيني، فايز بن عيسى الرشيدي، عبد الملك بن ناصر البادري، ثاني بن غريب الرشيدي، زياد بن طارق الراسبي، غانم بن رمضان الحبشي، ماجد بن سليم السعدي، تركي بن عبد الله بيت ربيع، ملهم بن يوسف السنيدي، عيسى بن خلفان الناعبي، أحمد بن خليفة الكعبي، يوسف بن ناشر المالكي.

ومعهم سلطان بن بدر المرزوق، عاهد بن الحبشي المشايخي، حارب بن جميل السعدي، الفرج بن مبارك الكيومي، فهد عادل عيد بيت عبيدان، محمد بن حميد الغافري، عبد السلام بن مسلم الشكيلي، حسين بن سعيد الشحري، جميل بن سليم اليحمدي، محمد عبد الحكيم بيت سبيع، ناصر بن سلطان الرواحي.

وحمد بن سعيد الحبسي، أسامه مجدي شعبان بيت سمير، حاتم بن سلطان الروشدي، أحمد بن علي الريامي، بسام بن خميس السعدي، سعيد بن مسعود السلامي، ومحمد بن مخلف بيت مستهيل.

وتستضيف كل من قطر والسعودية، مباريات الملحق الآسيوي التي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بمشاركة 6 منتخبات آسيوية حلت في المركزين الثالث والرابع ضمن مجموعاتها في المرحلة السابقة من التصفيات، وهي الإمارات، قطر، السعودية، سلطنة عُمان، العراق، وإندونيسيا.

وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين خلال القرعة المقررة يوم 17 يوليو/تموز المقبل، وتضم كل منهما 3 منتخبات، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، أما منتخبي المركز الثاني في المجموعتين، فيخوضا مواجهتين ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل بدوره إلى المونديال.