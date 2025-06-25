عاجل: عودة مرتقبة لمهاجم المنتخب السعودي قبل مواجهة المكسيك

عدن - ياسمين عبد العظيم - استعاد المنتخب السعودي جهود مهاجمه الشاب مهند آل سعد بشكل جزئي في التدريبات التي يستعد من خلالها لمواجهة المكسيك.

ويتقابل منتخب السعودية مع نظيره المكسيكي يوم الأحد في دور الثمانية من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية.

وشارك آل سعد في جزء من التدريبات التي أجراها لاعبو الأخضر في سان دييجو بالولايات المتحدة، حيث اشتملت مشاركة لاعب دانكيرك الفرنسي على جانب بدني وآخر فني.

لكن بحسب صحيفة “الرياضية” السعودية فإن اللاعب عقب مشاركته في جزء من المران عاد لاستكمال برنامجه التأهيلي، ما يعني أنه بحاجة لبعض الوقت من أجل أن يصبح جاهزا بنسبة 100% للمشاركة في المباريات.

ويأمل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر في أن يستعيد جهود آل سعد لكي يكون خيارا هجوميا متاحا ضد المكسيك في ربع النهائي.

وكان منتخب السعودية قد تأهل عن مجموعته بعدما حصد 4 نقاط جمعها من الفوز على هايتي والخسارة من الولايات المتحدة والتعادل مع ترينيداد وتوباجو.