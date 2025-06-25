عاجل: سبب خروج غيوكيرس من دائرة اهتمامات برشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة الموندو الكتالونية عن تفاصيل اهتمام برشلونة بفيكتور جيوكيرس، لاعب سبورتنغ لشبونة، في يناير الماضي.

في شهر يناير، قام ديكو المدير الرياضي للبارسا بالاستفسار من النادي البرتغالي عن وضع المهاجم السويدي، في إطار بحث البلوغرانا عن تدعيم هجومي لكن في مارس، قرر برشلونة تغيير أولوياته والتركيز على التعاقد مع جناح أيسر بدلاً من مهاجم صريح خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وبالتالي تم استبعاد خيار التوقيع مع اللاعب.