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عاجل: داروين نونيز يقترب من التوقيع مع نابولي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي الموثوق نيكولو شيرا أن المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز لاعب ليفربول أعطى موافقته للإنتقال لنادي نابولي بعقد يمتد حتى عام 2030 ، وسيتقاضى راتب يبلغ حوالي 5 ملايين يورو سنويًا بالإضافة إلى المكافآت ، 

نفس المصدر أكد أن نادي نابولي يجري حاليا محادثات مع ليفربول لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة 

داروين نونيز شارك الموسم الماضي في 47 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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