عاجل: داروين نونيز يقترب من التوقيع مع نابولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي الموثوق نيكولو شيرا أن المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز لاعب ليفربول أعطى موافقته للإنتقال لنادي نابولي بعقد يمتد حتى عام 2030 ، وسيتقاضى راتب يبلغ حوالي 5 ملايين يورو سنويًا بالإضافة إلى المكافآت ،

نفس المصدر أكد أن نادي نابولي يجري حاليا محادثات مع ليفربول لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة

داروين نونيز شارك الموسم الماضي في 47 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.