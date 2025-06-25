عاجل: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ غدا

عدن - ياسمين عبد العظيم - يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول فى مادة الفيزياء لشعبتى العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين (النظام القديم) اليوم الأربعاء الموافق 25/ 6/ 2025 امتحان مادة الفلسفة فى الفترة الأولى، وامتحان مادة المنطق فى الفترة الثانية.

ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) يوم الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، أن الإجراء المعتاد حال ضبط طالب متلبس بحالة غش في الثانوية العامة، أو حتى الشروع في الغش، أن يتم تحريز الأداة أو الجهاز المستخدم في الغش أيًا كان نوعه، سواء كان هاتفًا محمولًا أو أي أجهزة إلكترونية يتم ضبطها، ويتم إلغاء امتحان الطالب.

عقوبة الغش في الامتحان

وقال زلطة، إنه يتم إرسال كافة الأوراق المتعلقة بمحضر الغش إلى الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم للبت في الأمر، وإصدار تقرير حول الواقعة يخطر به الكنترول، ويبلغ به الطالب فيما بعد.

وأوضح أن عقوبة الغش تتدرج ما بين حرمان الطالب من امتحان واحد فقط، أو الحرمان من الامتحانات كاملة، أو الحرمان من الامتحانات لمدة عامين.

وأضاف أن االوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وجّه اليوم بإجراء تكميلي يتمثل في أن الطالب الذي يضبط في حالة غش يلغى امتحانه، وتتخذ الإجراءات القانونية ضده، على أن يستكمل باقي الامتحانات في لجنة خاصة تحت رقابة مشددة لحين البت في أمره من قبل الشؤون القانونية.