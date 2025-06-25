عاجل: سعر الذهب يهدأ وسط فتور الطلب على الملاذ الآمن

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الذهب يهدأ وسط فتور الطلب على الملاذ الآمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - اقتصاد



استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما أدى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إلى فتور الطلب على الملاذ الآمن.

لكن ضعف الدولار والإقبال على اقتناص الفرص بعد انخفاض الذهب في الجلسة السابقة ساهما في الحد من الخسائر.

سعر الذهب اليوم



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:42 بتوقيت أبوظبي، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 3340 دولارا.

توبيخ علني



وأعلنت إيران وإسرائيل أمس الثلاثاء توقف حربهما الجوية في أعقاب توبيخ علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب انتهاكهما وقف إطلاق النار الذي أعلنه في وقت سابق من ذلك اليوم.

وحام مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع، مما يجعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في يونيو/ حزيران، مع تزايد قلق الأسر بشأن توافر الوظائف، وسط تصاعد الضبابية الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

ارتفاع التضخم



وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول لأعضاء الكونغرس أمس الثلاثاء إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي الفترة التي ستكون أساسية عند نظر المجلس في خفض محتمل لأسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون حاليا خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 61 نقطة أساس خلال عام 2025، وأن يكون أول تحرك في سبتمبر/ أيلول.

أسعار المعادن النفيسة



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 35.94 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1313.88 دولار، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 1064.01 دولار.

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