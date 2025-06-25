عاجل: أيتن عامر ترد على طليقها محمد عز العرب: شكرًا ومصلحة الأولاد أهم

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شكرا لاهتمامكم بخبر أيتن عامر ترد على طليقها محمد عز العرب: شكرًا ومصلحة الأولاد أهم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - ردت الفنانة أيتن عامر على المنشور الذي شاركه طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، والذي تحدث فيه عن أهمية وجود الأب والأم في حياة أبنائهما رغم الانفصال.
وقامت أيتن بإعادة نشر منشور عز العرب عبر صفحتها على “فيسبوك”، وعلقت عليه قائلة: “شكرًا يا عز جدًا، وأنت فعلًا عندك حق، ويا رب تفضل دائمًا مصلحة الأولاد هي همّنا الأول”.
وكان عز العرب قد شارك عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” صورة تجمعه بأيتن عامر وأطفالهما، وكتب معلقًا: “وجود الأب والأم في حياة أولادهم مهم حتى لو الطريق اختلف، المهم إن الأولاد يفضلوا دايمًا مرتاحين ومبسوطين عشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أي حاجة، ويا رب نفضل دائمًا في سلام ووفاق”.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه الرسائل الإيجابية بين الطرفين، مشيدين بنضجهما وحرصهما على مصلحة أطفالهما رغم الانفصال.