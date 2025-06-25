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عاجل: أيتن عامر ترد على طليقها محمد عز العرب: شكرًا ومصلحة الأولاد أهم

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  • عاجل: أيتن عامر ترد على طليقها محمد عز العرب: شكرًا ومصلحة الأولاد أهم 1/4
  • عاجل: أيتن عامر ترد على طليقها محمد عز العرب: شكرًا ومصلحة الأولاد أهم 2/4
  • عاجل: أيتن عامر ترد على طليقها محمد عز العرب: شكرًا ومصلحة الأولاد أهم 3/4
  • عاجل: أيتن عامر ترد على طليقها محمد عز العرب: شكرًا ومصلحة الأولاد أهم 4/4

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عدن - ياسمين عبد العظيم - ردت الفنانة أيتن عامر على المنشور الذي شاركه طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، والذي تحدث فيه عن أهمية وجود الأب والأم في حياة أبنائهما رغم الانفصال.

أيتن عامر وطليقها محمد عز العرب

وقامت أيتن بإعادة نشر منشور عز العرب عبر صفحتها على “فيسبوك”، وعلقت عليه قائلة: “شكرًا يا عز جدًا، وأنت فعلًا عندك حق، ويا رب تفضل دائمًا مصلحة الأولاد هي همّنا الأول”.

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أيتن عامر وطليقها محمد عز العرب

وكان عز العرب قد شارك عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” صورة تجمعه بأيتن عامر وأطفالهما، وكتب معلقًا: “وجود الأب والأم في حياة أولادهم مهم حتى لو الطريق اختلف، المهم إن الأولاد يفضلوا دايمًا مرتاحين ومبسوطين عشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أي حاجة، ويا رب نفضل دائمًا في سلام ووفاق”.

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أيتن عامر وطليقها محمد عز العرب

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه الرسائل الإيجابية بين الطرفين، مشيدين بنضجهما وحرصهما على مصلحة أطفالهما رغم الانفصال.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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