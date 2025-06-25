عاجل: الإصابة تعطل ظهور نجم الهلال في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواصل الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية وصالة الإعداد البدني، دون تحديد موعد نهائي لعودته إلى التدريبات الجماعية أو المشاركة في المباريات.

يأتي ذلك بعد إصابته في العضلة الخلفية للساق، والتي تعرض لها قبل يومين فقط من مواجهة ريال مدريد في افتتاح مشوار الفريقين بمونديال الأندية.

غياب ميتروفيتش، الذي لم يشارك في مواجهتي ريال مدريد وسالزبورغ ضمن دور المجموعات، يثير التساؤلات حول مدى جاهزيته وإمكانية لحاقه بمباراة دور الـ16 في حال تأهل الهلال.

تجدر الإشارة إلى أن الإصابة قد لحقت بميتروفينش منذ اليوم الثاني لوصول بعثة الهلال إلى أمريكا، ما جعله خارج حسابات الجهاز الفني حتى الآن، وسط ترقب جماهيري بشأن توقيت عودته ودوره المحتمل في الأدوار الإقصائية.