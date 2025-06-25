عاجل: أول خيارات برشلونة لخلافة ليفاندوفسكي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت تقارير بأن نادي برشلونة قد استفسر مؤخرًا عن وضع المهاجم هوغو إيكيتيكي، لكنه قرر في الوقت الحالي إعطاء الأولوية للتعاقد مع جناح خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ومع ذلك، إذا استمر إيكيتيكي مع شتوتغارت حتى الموسم المقبل، فمن المتوقع أن يكون أحد الأهداف الرئيسية للنادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد قرار ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف القادم، وذلك في ظل انتهاء عقد ليفاندوفسكي.