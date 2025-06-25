عاجل: أزمة “طمس الشعار”.. النصر يطمئن جماهيره ويكشف الحقيقة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – علق المستشار الإعلامي للنصر، سعيد أبوداهش، على الصور والمقاطع المتداولة التي أظهرت شعار العالمي بشكل باهت في الواجهة الرئيسية للنادي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله يحمل الكثير من التفسيرات المغلوطة.

أوضح أبوداهش أن الشعار الحالي ظهر بهذه الهيئة منذ فترة طويلة، وأن ما يُشاع عن “طمس الشعار” لا أساس له من الصحة، مضيفًا:

“النصر لا يُطمس.. بل يُطوّر ويُصنع له مستقبل يليق بتاريخه بإذن الله”.

وكشف أن النادي يعمل ضمن خطة مجدولة مسبقًا لتحديث الشعار في جميع مرافقه، وسيبدأ التنفيذ الرسمي لهذا التغيير اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن كل ما يحدث يأتي ضمن مسار تطوير شامل يليق بالعالمي وجماهيره.