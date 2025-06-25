عاجل: وسط اهتمام الهلال ونيوم.. الاتحاد ينسحب من هذه الصفقة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الإعلامي صالح عمر الأحمد عن انسحاب نادي الاتحاد رسميًا من مفاوضاته لضم نجم الفتح الشاب، أحمد الجليدان، بعد أن اصطدم بعقبة المزايدات المالية من قبل أطراف أخرى.

وبحسب مصادر الأحمد، فقد قدم الاتحاد عرضًا ماليًا كبيرًا بلغت قيمته 40 مليون ريال، موزعة على دفعتين، لكن إدارة الفتح رفضت العرض، معتبرة أن لديها خيارات أفضل على طاولة التفاوض.

يأتي في مقدمة تلك العروض، عرض ضخم من نادي نيوم، الذي يبدو مستعدًا لدخول الصفقة بقوة مالية تفوق ما قدمه الاتحاد.

إضافة إلى ذلك، فإن هناك اهتمام جاد من جانب نادي الهلال، الذي يراقب موقف اللاعب عن كثب ويفكر في التحرك خلال الأيام المقبلة.

ورغم أن الاتحاد أبدى تمسكه الكبير بضم الجليدان، إلا أن السياسة المالية التي انتهجها النادي في الفترة الأخيرة، جعلت من الصعب مجاراة العروض المبالغ فيها، وهو ما دفعه للانسحاب من الصفقة في ظل غياب المرونة من قبل إدارة الفتح.