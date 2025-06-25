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عاجل: بعد تصريح إنزاغي .. حقيقة اقتراب علي البليهي من مغادرة الهلال

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير تُلمح إلى اقتراب علي البليهي من مغادرة الهلال، خصوصًا بعد تصريح المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي الذي تحدث عن امتلاكه لبدائل مثل علي لاجامي ومحمد اليامي.

إنزاغي خلال تصريحه لم يتطرق لذكر اسم علي البليهي ضمن خططه، ما فُسر من البعض على أنه مؤشر لانتهاء مشوار اللاعب مع النادي العاصمي، وسط أحاديث عن اهتمام عدد من الأندية بخدماته.

الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي نفى صحة هذه التكهنات، مؤكدة أن العلاقة بين البليهي والهلال لا تزال قائمة دون أي توتر.

كما أكد أن ملف التغييرات في قائمة اللاعبين المحليين أو الأجانب لم يُفتح بعد على طاولة إنزاغي، الذي يفضل التريث وتقييم الجميع ميدانيًا قبل اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبلهم خلال المرحلة المقبلة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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