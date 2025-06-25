عاجل: موعد مباراة صن داونز ضد فلومينيينسي في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - يلتقي فريق صن داونز الجنوب أفريقي، مع نظيره فلومينيينسي البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية.

يتواجد صن داونز بالمجموعة السادسة، رفقة فلومينيينسي وبوروسيا دورتمدوند واولسان، في كأس العالم للأندية 2025.

حتى الآن لم يحسم أي فريق في هذه المجموعة التأهل بشكل رسمي، ولكن اولسان خرج من المنافسة على دور الـ16 من عمر البطولة العالمية.

ويتواجد فلومينيينسي بالصدارة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع صاحب الوصافة دورتموند، ولكن بفارق الأهداف، بينما يتواجد صن داونز بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل اولسان بدون نقاط.

موعد مباراة صن داونز

تبدأ مباراة صن داونز وفلومينيينسي، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ولكن في الساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

تقام أحداث مباراة الجولة الثالثة بين صن داونز وفلومينيينسي، على ملعب “هارد روك ستاديوم”، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة صن داونز

ينقل تطبيق DAZN، مباراة صن داونز وفلومينيينسي، بتعليق خالد الغول، فهي الناقل الوحيد، ويمكت لكم المشاهدة عبر التردد التالي:

تردد قناة dazn على النايل سات 2025

ويمكن لجمهور كرة القدم مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بث مباشر مجاني عبر قناة dazn من خلال ضبط التردد كما يلي:

التردد: 12054

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 29900

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة dazn عرب سات 2025

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة dazn على هوت بيرد (Hotbird) 2025

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 29900

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

خطوات ضبط تردد قناة dazn على النايل سات 2025