عاجل: موعد مباراة صن داونز ضد فلومينيينسي في كأس العالم للأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر موعد مباراة صن داونز ضد فلومينيينسي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - يلتقي فريق صن داونز الجنوب أفريقي، مع نظيره فلومينيينسي البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية.
يتواجد صن داونز بالمجموعة السادسة، رفقة فلومينيينسي وبوروسيا دورتمدوند واولسان، في كأس العالم للأندية 2025.
حتى الآن لم يحسم أي فريق في هذه المجموعة التأهل بشكل رسمي، ولكن اولسان خرج من المنافسة على دور الـ16 من عمر البطولة العالمية.
ويتواجد فلومينيينسي بالصدارة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع صاحب الوصافة دورتموند، ولكن بفارق الأهداف، بينما يتواجد صن داونز بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل اولسان بدون نقاط.
موعد مباراة صن داونز
تبدأ مباراة صن داونز وفلومينيينسي، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ولكن في الساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي.
تقام أحداث مباراة الجولة الثالثة بين صن داونز وفلومينيينسي، على ملعب “هارد روك ستاديوم”، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.
القنوات الناقلة لمباراة صن داونز
ينقل تطبيق DAZN، مباراة صن داونز وفلومينيينسي، بتعليق خالد الغول، فهي الناقل الوحيد، ويمكت لكم المشاهدة عبر التردد التالي:
تردد قناة dazn على النايل سات 2025
ويمكن لجمهور كرة القدم مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بث مباشر مجاني عبر قناة dazn من خلال ضبط التردد كما يلي:
- التردد: 12054
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 29900
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة dazn عرب سات 2025
- التردد: 11785
- الاستقطاب: رأسي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة dazn على هوت بيرد (Hotbird) 2025
- التردد: 11054
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 29900
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
خطوات ضبط تردد قناة dazn على النايل سات 2025
- الدخول إلى قائمة الإعدادات.
- ثم اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي.
- وبعدها خطوة اختيار القمر الصناعي نايل سات.
- ويليها إدخال البيانات وهي (التردد- الاستقطاب- الترميز).
- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn ومن ثم الضغط على زر حفظ.