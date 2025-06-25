عاجل: ديان هويسين .. لاعب واحد غير التوازن في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تناولت صحيفة الماركا الإسبانية أكثر ما يميز ديان هويسين عن مدافعي الليغا بشكل عام وعن نظرائه في الريال بصورة خاصة.

هويسين يمتلك قدرة مميزة على بدء الهجمات من الخط الخلفي، بفضل تمريراته الدقيقة وهدوئه تحت الضغط، مما يجعله خيارًا مباشرًا لحل معضلة الريال في بناء اللعب من الخلف.

المدافع الإسباني لا يكتفي بالأداء الدفاعي، بل يقدم إضافة حقيقية في مرحلة التحضير وصناعة التوازن بين الخطوط، وهو ما كان يفتقده الفريق عند الضغط العالي من الخصوم.