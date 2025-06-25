عاجل: قبل موقعة المكسيك.. ظهور مبشر لمهند آل سعد في تدريبات الأخضر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت تقارير صحفية أن مهند آل سعد، جناح المنتخب السعودي، شارك في جزء من الحصة التدريبية الجماعية التي أقيمت مساء الثلاثاء بتوقيت سان دييغو، استعدادًا لمواجهة المكسيك.

التقارير أوضحت أن مشاركة آل سعد جاءت ضمن خطة تأهيلية دقيقة وضعها الجهاز الطبي، حيث بدأ المران بالمشاركة في تمارين الإحماء، قبل أن ينضم إلى بعض الفقرات الفنية، ومن ثم غادر الملعب لاستكمال برنامجه.

الخطوة تأتي في إطار سعي الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتجهيز اللاعب بدنيًا وفنيًا للمراحل المقبلة، في ظل أهمية اللقاءات القادمة وصعوبتها.

وكان رينارد قد منح لاعبي الأخضر راحة يوم الاثنين، عقب الفوز على منتخب ترينيداد وتوباغو، ليُستأنف البرنامج الإعدادي مساء الثلاثاء، وسط متابعة دقيقة لحالة اللاعبين البدنية والفنية.