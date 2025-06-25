عاجل: صورة تضع عبلة كامل على صدارة التريند.. ما السبب؟

شكرا لاهتمامكم بخبر صورة تضع عبلة كامل على صدارة التريند.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدّر اسم الفنانة عبلة كامل منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أحدث صورة لها نشرها ابن شقيقها، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والجدل بين جمهورها ومحبيها.

وجاءت المفاجأة الأكبر في شكوك البعض حول حقيقة الصورة، معتبرين أنها قد تكون مُنتَجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل غيابها الطويل عن الأضواء وابتعادها التام عن الظهور الإعلامي والسوشيال ميديا.

عبلة كامل مع ابن شقيقها

نشر حساب يُقال إنه يعود لابن شقيق الفنانة عبلة كامل بموقع “تيك توك”، صورة تجمعه بها، وعلّق عليها قائلًا: “عمتي حبيبتي”، ما دفع الآلاف من جمهورها للتفاعل معها بشكل كبير، مؤكدين مدى حبهم لها، ولاحظ كثيرون الشبه الواضح بينهما.

عبلة كامل مع ابن شقيقها

ورغم هذا التفاعل الواسع، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أسرة الفنانة عبلة كامل لتأكيد أو نفي صحة الصورة أو توضيح تفاصيل ظهورها المفاجئ.

من هي عبلة كامل؟

تعتبر عبلة كامل هي واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما المصرية، تميزت بموهبتها الفريدة وملامحها المصرية الأصيلة التي رسخت صورتها في قلوب الجمهور.

وُلدت في 17 سبتمبر عام 1960 في قرية نكلا العنب بمحافظة البحيرة، وتخرجت في كلية الآداب قسم المكتبات، بجامعة القاهرة.

مسيرة عبلة كامل

بدأت مشوارها الفني من المسرح الجامعي، ثم التحقت بمسرح الطليعة، وقدّمت أولى أعمالها المسرحية بعنوان “نوبة صحيان”.

لمع نجمها بشكل لافت، بعد أن اكتشفها المخرج العالمي يوسف شاهين، وقدّمها في فيلم “وداعًا بونابرت”، الذي كان انطلاقتها السينمائية الحقيقية.

أما في الدراما التلفزيونية، فقد كانت بداية عبلة كامل مع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة في مسلسل “ليالي الحلمية”، حيث جسدت دورًا لاقى استحسان الجمهور والنقاد، وشكّل نقطة تحول في مسيرتها.

عُرفت عبلة كامل بأسلوبها التمثيلي البسيط والعفوي، وصدقها في الأداء، ما جعلها تتقن أدوارها وتترك بصمة لا تُنسى في كل عمل تشارك فيه.

أبرز أعمال عبلة كامل

في التلفزيون: “ليالي الحلمية”، “لن أعيش في جلباب أبي”، “ضمير أبلة حكمت”، “المال والبنون”، “سلسال الدم”، “أفراح إبليس”، و”الشهد والدموع”.

في السينما: شاركت في أفلام مهمة عدة مثل “الستات”، “اللمبي”، “كلم ماما”، و”سيد العاطفي”، وغيرها.

عدد زيجات عبلة كامل

تزوجت الفنانة عبلة كامل في حياتها مرتين، كانت الزيجة الأولى من الفنان أحمد كمال، والذي أنجبت منه ابنتين توأم هما زينب وفاطمة، ثم وقع الانفصال بينهما بعد فترة من الزواج.

احمد كمال وعبلة كامل

لاحقًا، في عام 2003، تزوجت عبلة كامل من الفنان الراحل محمود الجندي، إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلًا، حيث انفصلا في عام 2005 بعد عامين فقط، ولم تُرزق بأبناء من هذا الزواج، ولم تُقدم على الزواج مرة أخرى بعد ذلك.

محمود الجندي وعبلة كامل

ورغم تحفظها الدائم على حياتها الشخصية وابتعادها عن الإعلام، ظلت عبلة كامل محط اهتمام كبير من الجمهور، ليس فقط بسبب مسيرتها الفنية الغنية، بل أيضًا بسبب شخصيتها الهادئة والمحترمة التي انعكست على اختياراتها في حياتها الخاصة.