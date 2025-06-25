عاجل: رينارد في مهمة صعبة لكسر العقدة المكسيكية!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة المنتخب السعودي في مواجهة حاسمة أمام المكسيك في ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية، في ثالث اختبار شخصي له أمام التريكولور.

رينارد سبق وأن خسر في مواجهتين سابقتين أمام المكسيك، الأولى عندما كان مدربًا لأنغولا في 2010، وانتهى اللقاء بنتيجة (0-1).

والثانية مع المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022، في المباراة التي انتهت بنتيجة (2-1)، ما يجعل لقاء الأحد فرصة ذهبية أمامه للثأر.

يذكر أن المنتخب السعودي بلغ ربع النهائي بصفته وصيف المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز صعب على هايتي، وتعادل مع ترينيداد وتوباغو، إلى جانب خسارة أمام الولايات المتحدة.