عاجل: سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 25 يونيو 2025.. الجنيه يرتفع 70 قرشا

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 25 يونيو 2025.. الجنيه يرتفع 70 قرشا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 25 يونيو/ حزيران 2025، ليصل إلى مستويات 50 جنيهًا.

,شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأمس، حيث فقد نحو 70 قرشًا، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 51 جنيهًا في وقت سابق مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة, إن الانخفاض الحالي يعكس مرونة سوق الصرف في مصر، ويؤكد على فاعلية آلية العرض والطلب، مشيرًا إلى أن السوق يتفاعل بسرعة مع المستجدات السياسية والاقتصادية.

وأوضح بدرة لـ”العين الإخبارية”، أن التراجع الحاد في سعر الدولار يعود جزئيًا إلى انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية، ما خلق حالة من التفاؤل النسبي في السوق، وساهم في تقليص الطلب على العملة الصعبة.

كما أشار إلى أن عودة أعداد كبيرة من المصريين بالخارج لقضاء عطلاتهم الصيفية في البلاد يساهم في زيادة المعروض من الدولار من خلال التحويلات وعمليات البيع، وهو ما ساعد في تهدئة السوق وتحسين أداء الجنيه أمام الدولار.

وحول توقعات التدفقات الأجنبية، رجح بدرة أن تشهد أدوات الدين المحلية جذبًا متزايدًا للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما وصفه بـ”جاذبية العائد”, موضحًا أن المستثمرين الدوليين يراقبون تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وقد يعاودون الدخول تدريجيًا إذا استمر الاستقرار الأمني والسياسي وانخفضت مخاطر النزاعات الإقليمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.97 جنيه، وسعر البيع 50.11 جنيه.​

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50 جنيها للشراء، و50.10 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50 جنيها للشراء، و50.10 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50 جنيها للشراء، و50.10 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50 جنيها للشراء، و50.10 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50 جنيها للشراء، و50.10 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50 جنيها للشراء، و50.10 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50 جنيها للشراء، و50.10 جنيه للبيع.​

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 50.66 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

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