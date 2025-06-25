عاجل: ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 والمعلقين

يترقب عشاق كرة القدم في عالمنا العربي مواجهة الوداد المغربي والعين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

الوداد والعين فقدا فرصة التأهل إلى ثمن نهائي المونديال، بعد الخسارة أمام يوفنتوس ومانشستر سيتي في الجولتين السابقتين.

وفي التقرير التالي، يرصد كووورة القنوات الناقلة لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية وطريقة مشاهدتها عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025؟

تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، حيث تذيع جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم مجانًا، وستذيع مباراة الوداد والعين بتعليق عربي.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كيف تشاهد مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

يتم نقل مباريات كأس العالم للأندية 2025 عبر تطبيق DAZN ويمكن مشاهدة لقاء الوداد والعين من خلاله مجانًا بتقنية SD.

من معلق مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025؟

لم تعلن شبكة DAZN حتى الآن اسم معلق مباراة الوداد والعين.

متى موعد مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الخميس 26 يونيو 2025، على ملعب أودي فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت المغرب.