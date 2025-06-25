عاجل: سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 25 يونيو 2025.. الأخضر يرتفع

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 25 يونيو 2025.. الأخضر يرتفع والان مع التفاصيل



ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الأربعاء 25 يونيو/أيار 2025، في السوق الموازية بمختلف المدن.

وفي تحركات متسارعة لإعادة هيكلة بيئة العمل وتحسين الأداء الحكومي، أعلن وزير التنمية الإدارية في سوريا، محمد حسان السكاف، أن قرار رفع الرواتب بنسبة 200% يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الوظيفية وتحفيز الكوادر، مؤكدًا أنها تأتي في إطار رؤية شاملة لإصلاح بيئة العمل ضمن مسار “سوريا الجديدة”.

وفي سياق موازٍ، كشف وزير المالية محمد يسر برنية، عبر حسابه الرسمي على منصة “لينكدإن”، عن عدم رضا الحكومة عن أداء البنوك الحكومية، مشيرًا إلى خطة إصلاح مصرفية وشيكة، سيتم إطلاقها بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية المختصة، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز جودة الخدمات المالية.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي ناقشت ملفات إصلاحية هامة، شملت النظام الضريبي، والجمارك، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ملف العدالة الوظيفية، دعت وزارة الاقتصاد والصناعة جميع الموظفين المفصولين تعسفيًا خلال فترات سابقة، ممن لم يسجلوا عبر الرابط الإلكتروني، إلى مراجعة جهاتهم الإدارية قبل 17 يونيو/تموز المقبل، لتقديم طلبات العودة إلى العمل أو تسوية أوضاعهم القانونية.

وفي مؤشر على التغيرات الإيجابية، أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا أدرج فيه سوريا لأول مرة منذ أكثر من 12 عامًا ضمن توقعات النمو الاقتصادي، مقدمًا مراجعة إيجابية لعدد من المؤشرات المستقبلية، في إطار ما يبدو أنه عودة تدريجية لسوريا إلى خريطة التعافي الإقليمي والدولي.

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.

كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12556.50 ليرة للشراء، و12682.06 ليرة للبيع.

أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 280.74 ليرة سورية للشراء، و283.55 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10150 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.110 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11587 ليرة للشراء، و11708 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء

قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 250 ليرة للشراء، و255 ليرة للبيع.

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