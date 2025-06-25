عاجل: فينيسيوس لم يرد الجميل للريال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث ايدو اغيري ، منتقدًا موقف فينيسيوس جونيور الحالي، وما يدور حول اللاعب من حذف صوره بقميص الريال من حسابه على الانستغرام.

إيدو صرح بالتالي” لا أعتقد أن هناك نادياً وقف إلى جانب لاعب كما فعل ريال مدريد مع فينيسيوس خلال العامين الماضيين، دائمًا ما كان كارلو أنشيلوتي يدافع عنه باستمرار، والرئيس لم يتردد يومًا في دعمه، وحتى الجماهير وقفت معه في كل لحظة.”

وأضاف” أرى أن المشكلة الأكبر في سماح اللاعب لمحيطه بالتعامل بغرور خلال الفترة الحالية ، كل شيء واضح الآن”.