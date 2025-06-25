عاجل: الهلال قدم نتائج مقبولة في مونديال الأندية… ولكن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد علي الحبسي الناقد الرياضي، أن الهلال قدم نتائج مقبولة خلال مشاركته في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، لكنه يعاني من ضعف في الجانب الهجومي.

الحبسي أوضح أن الزعيم ظهر بشكل مطمئن أمام ريال مدريد، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج ” دورينا غير”، جاءت كالتالي:

-” أعتقد أن نتائج الهلال حتى الآن مقبولة، وكان من الممكن أن تكون أفضل”.

-” الفريق قدم أداءً جيدًا أمام ريال مدريد، وشكل الفريق في البطولة مطمئن للغاية”.

-“هناك بعض النواقص في الجانب الهجومي، فالهلال يصل إلى الثلث الأخير بشكل جيد، ويستحوذ على الكرة، لكن يفتقر إلى اللاعب الذي ينهي الهجمات بشكل حاسم”.

-“لو كان هناك لاعب يُجيد الحسم أمام المرمى، لكان الهلال قادراً على تحقيق نتائج أفضل وتقديم أداء أكثر تميزًا”.