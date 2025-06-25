عاجل: الخطيب يعقد اجتماعا حاسما مع ريبيرو ويوسف لحسم مصير اللاعبين

شكرا لاهتمامكم بخبر الخطيب يعقد اجتماعا حاسما مع ريبيرو ويوسف لحسم مصير اللاعبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعود النادي الأهلي إلى القاهرة اليوم الأربعاء بعد خروجه من دور المجموعات في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينتظر محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة مرتقبة مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، ومحمد يوسف، المدير الرياضي.

تأتي هذه الجلسة لمناقشة وتقييم مشاركة الفريق في البطولة وتحديد خارطة الطريق للموسم الجديد.

تقييم المشاركة في كأس العالم للأندية

شهدت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية تعادلًا سلبيًا مع إنتر ميامي الأمريكي، والخسارة بهدفين دون رد من بالميراس البرازيلي، وتعادلًا مثيرًا بأربعة أهداف لكل فريق أمام بورتو البرتغالي.

وعلى الرغم من الخروج المبكر، حقق الأهلي إنجازين تاريخيين كأول فريق إفريقي يتعادل مع فريق أوروبي ويسجل أربعة أهداف في شباكه في أي مسابقة تابعة للفيفا.

وقد حصل الأهلي على مكافآت بلغت 11.5 مليون دولار من البطولة، منها 9.5 مليون دولار للمشاركة ومليوني دولار للتعادل في مباراتين.

وتألق في البطولة وسام أبو علي بتسجيله “هاتريك”، بالإضافة إلى هدف محمد بن رمضان.

ملفات حاسمة على طاولة الخطيب وريبيرو

كشف مصدر من الأهلي لـ “تليجراف مصر” عن أبرز الملفات التي سيتم طرحها خلال الجلسة المرتقبة، وهي تقييم الأداء وتحديد القائمة، مناقشة شاملة لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، وتقييم شامل لأداء اللاعبين، بالإضافة إلى حسم القائمة النهائية للموسم الجديد.

بالإضافة إلى تدعيم المراكز الشاغرة، حيث ينتظر الأهلي تقرير ريبيرو لتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وموقفه من ضم لاعبين شباب أو إبرام صفقات محلية جديدة.

كما يعد مركز الظهير الأيسر محط اهتمام للأهلي ومن المقرر حسم موقف التعاقد مع محمد شكري، لاعب سيراميكا كليوباترا، لتعويض رحيل يحيى عطية الله المؤكد.

سيتم أيضًا مناقشة خيارات تدعيم مركز المهاجم، مع طرح اسمي أسامة فيصل ومحمد شريف كحلول مطروحة.

وسيتم أيضًا تحديد مصير عدد من اللاعبين مثل كريم وليد وعمر الساعي وأحمد عبد القادر، سواء ببقائهم مع الفريق، أو خروجهم على سبيل الإعارة، أو البيع النهائي.

بدء العمل على إتمام كافة الملفات قبل نهاية فترة الراحة الممنوحة للاعبين، والاستعداد لمعسكر ما قبل بداية الموسم.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو قد منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا بعد انتهاء مشاركتهم في كأس العالم للأندية.