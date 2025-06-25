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عاجل: صناع اللعب يتألقون بمونديال الأندية 2025: تسعة لاعبين في الصدارة

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  • عاجل: صناع اللعب يتألقون بمونديال الأندية 2025: تسعة لاعبين في الصدارة 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: في كأس العالم للأندية 2025، لم تقتصر النجومية على الهدافين فقط، بل تألق عدد من اللاعبين بصناعة الأهداف، ليكونوا ركيزة أساسية لنجاح فرقهم في البطولة.

تصدّر قائمة صناع الأهداف تسعة لاعبين، كل منهم ساهم بصناعتين حاسمتين حتى الآن وهم:

•هدفين — انزو فيرنانديز

•هدفين — مايكل اوليسي

•هدفين — كينغسلي كومان

•هدفين — كفاراتسخيليا

•هدفين — ماركوس اكونيا

•هدفين — خيفرين تورام

•هدفين — غونزالو بلاتا

•هدفين — البيرتو كوستا

•هدفين — كوكجو

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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