عاجل: واشنطن تدافع بمجلس الأمن عن قرار قصف منشآت إيران النووية.. «حق أصيل»

شكرا لاهتمامكم بخبر واشنطن تدافع بمجلس الأمن عن قرار قصف منشآت إيران النووية.. «حق أصيل» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - دافعت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن عن قرار بلادها قصف منشآت إيران النووية.

وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية “حققت فعليا هدفنا المحدد، وهو تقليص قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي”.

وذكرت أمام المجلس المكون من 15 عضوا “هذه الضربات، التي تمت بناء على الحق الأصيل في الدفاع الجماعي عن النفس وبما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، هدفت إلى الحد من التهديد الذي تشكله إيران على إسرائيل والمنطقة، وعلى السلام والأمن الدوليين بشكل أوسع”.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات التي شنتها بلاده مطلع الأسبوع “قضت تماما” على منشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران. وأعلن في وقت سابق من الثلاثاء دخول وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ.

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون للصحفيين “أعتقد أنه لا يزال من المبكر تقييم جميع الضربات. نعلم أننا تمكنا من دفع البرنامج (النووي) للوراء. وتمكنا من إزالة التهديد الوشيك”.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز بأن تقييما مخابراتيا أمريكيا أوليا خلص إلى أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية أعادت برنامج طهران للوراء لبضعة أشهر فقط.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أمام مجلس الأمن “لقد خرجت إيران بفخر وثبات في وجه هذا العدوان الإجرامي. وهذا يثبت حقيقة واحدة وبشكل أوضح من أي وقت مضى: الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لحل الأزمة غير المبررة المتعلقة ببرنامج إيران السلمي”.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الثلاثاء لمناقشة تنفيذ قرار صدر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، والذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وانسحب ترامب من الاتفاق عام 2018 خلال ولايته الأولى وأعاد فرض جميع العقوبات الأمريكية على طهران. وبدأت إيران بعد ذلك في تقليص تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

وقالت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسة لمجلس الأمن الثلاثاء بأن أهداف الاتفاق النووي الإيراني وقرار الأمم المتحدة “لم تنفذ بالكامل” ووصفت الأمر بأنه “أمر مؤسف”.

وليلة السبت والأحد الماضية شنت الولايات المتحدة الأمريكية غارات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز.

واحتفت واشنطن بنجاح المهمة العسكرية وسط شكوك بشأن النتائج، لكنها دفعت باتجاه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

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